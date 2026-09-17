17.9.2026
Tarinatuvan maksuttomalla aamupalalla on tarjolla ruokaa ja seuraa – ”Hotelliaamiainen ei ole kyseessä – mutta melkein”
Rääkkylässä joka toinen viikko alkaa aamupalalla. Suomen Punaisen Ristin Rääkkylän osasto tarjoaa parillisten viikkojen maanantaisin maksuttoman aamiaisen kädenojennuksena niille kuntalaisille, joille ruoka-apu on tarpeen. Aamupalatarjoilu järjestetään Tarinatuvalla, paikallisen seurakunnan tiloissa.
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