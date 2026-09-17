17.9.2026
Maitoautosta paloautoksi – Hakoja, tonkkia ja veteraanikoneita -tapahtumassa on esillä kymmeniä vanhoja maatalouskoneita
Liperin Leipäpäivän kanssa samanaikaisesti järjestetään tänäkin vuonna Hakoja, tonkkia ja veteraanikoneita -tapahtuma. Syyskuun viimeisenä lauantaina Liperin koulukeskuksen takana olevalla nurmialueella on esillä yli kolmekymmentä veteraanikonetta, muun muassa traktoreita.
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