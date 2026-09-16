16.9.2026
Liperin Leipäpäivään on tulossa satakunta näytteilleasettajaa – “Olen todella tyytyväinen määrään jo nyt”
Liperin Leipäpäivä kokoaa jälleen runsaasti väkeä Liperin koulukeskukseen syyskuun viimeisenä lauantaina. Liperin Leipäpäivä ry:n puheenjohtaja Johanna Rinnekari kertoo, että sadonkorjuutapahtumaan on ilmoittautunut satakunta näytteilleasettajaa.
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