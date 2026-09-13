13.9.2026
”Traktorit ovat mielenkiintoisia” – lähiruokapäivä kutsui maatilalle
Lähiruokapäivä tarjoaa hyvän tilaisuuden tutustua maatiloihin, paikallisiin tilallisiin ja ruoantuotantoon – asioihin, jotka ovat ehkä maalla varttuneille itsestäänselvyyksiä, mutta joihin kaikilla ei ole kosketuspintaa. Liperin kirkonkylän tuntumassa sijaitsevalla Koivulan Farmilla -tilalla järjestetty lähiruokapäivä osoitti, että maaseudun ja maatilan elämä kiinnostaa. Eilen lauantaina pidettyyn lähiruokapäivään osallistui runsaasti ihmisiä, niin lapsiperheitä kuin varttuneempaa väkeäkin.
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