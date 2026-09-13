13.9.2026
”Mitä vain voi kilpailun aikana tapahtua” – jokkis veti väkeä Ylämyllyn moottoriradalle
Moottorit pärisivät ja hiekka pöllysi, kun jokkiskuljettajat ottivat toisistaan mittaa Apu Pesoset Oy Syysmyllyssä Ylämyllyn moottoriradalla eilen lauantaina. Vauhdikas laji ja nopeasti muuttuvat kilpailutilanteet houkuttelivat radan varteen runsain mitoin yleisöä. Osa oli paikalla ensimmäistä kertaa, osalle taas jokamiehenluokan autourheilukilpailuista on tullut elämäntapa.
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