12.9.2026
Energiajuomat jakavat mielipiteitä – kysyimme paikallisilta, mitä he ajattelevat
Energiajuomat herättävät keskustelua etenkin silloin, kun puhe kääntyy lapsiin ja nuoriin. Toisille ne ovat yksi virvoitusjuoma muiden joukossa, kun taas toiset pitävät niitä lapsille ja nuorille haitallisina ja ovat huolissaan erityisesti niiden sisältämästä kofeiinista ja sokerista.
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