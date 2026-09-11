11.9.2026
Liperissä tapahtuu lauantaina – ohjelmassa on jokkiskilpailu, sadonkorjuu- ja lähiruokatapahtumat sekä paikallisravit
Liperissä järjestetään huomenna lauantaina 12. syyskuuta useita toisistaan poikkeavia tapahtumia. Ylämyllyllä ajetaan jokamiesluokan kilpailu, kirkonkylällä järjestetään sadonkorjuutapahtuma, Koivulan Farmillalla vietetään Lähiruokapäivää ja Liperin raviradalla järjestetään paikallisravit.
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