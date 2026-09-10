10.9.2026
Liperin kunta myy puuta Ylämyllyn alueelta noin neljännes miljoonalla
Liperin kunnanhallitus on hyväksynyt puukaupan, joka koskee Ylämyllyn alueella sijaitsevia 12 kiinteistöä. Kauppa tehdään Binderholz Nordic Oy ja Harvestia Oy kanssa. Puukaupan hinta-arvio on noin 265 000 euroa. Lopullinen kauppahinta määräytyy toteutuneen puutavaran määrän mukaan.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.