10.9.2026
Jalkautuvaan nuorisotyöhön koulutetaan uusia vapaaehtoisia – tehtävänä on mennä sinne, missä nuoret ovat
Liperissä on tällä hetkellä reilu kymmenkunta jalkautuvan nuorisotyön parissa toimivaa vapaaehtoista. He liikkuvat nuorisotyöntekijöiden kanssa eri puolilla kuntaa – sekä taajamissa että kylillä – ja kohtaavat nuoria.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.