8.9.2026
Ulkoiluystävä kulkee ikäihmisen rinnalla, vaikka vain lähimmälle puistonpenkille
Ulkoilu ei ole kaikille ikäihmisille itsestäänselvyys, sillä moni kaipaa seuraa tai apua päästäkseen ulos turvallisin mielin. Liperissä ikäihmisten ulkoilua on pyritty edistämään muun muassa ulkoiluystävä-toiminnan avulla – kyseessä on kunnan ja seurakunnan yhteinen, vapaaehtoisuuteen perustuva toimintamuoto.
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