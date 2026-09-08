8.9.2026
Moni iäkäs kaipaa lisää ulkoilua – Ikäinstituutin kampanja kannustaa ryhtymään ulkoilukavereiksi
Monelle iäkkäälle ulkoilemaan lähteminen ei ole itsestäänselvyys. Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja muistuttaa 7.–20. syyskuuta ulkoilun merkityksestä ja kannustaa tarjoamaan ulkoiluseuraa iäkkäälle läheiselle, naapurille tai tuttavalle.
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