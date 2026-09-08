8.9.2026
Kauppias Mikko Jaskari viihtyy uudistusten parissa – Ylämyllyn K-market laajentaa palvelujaan
Ylämyllyn K-marketilla on takanaan vuosikymmenen mittainen taival. Kauppias Mikko Jaskari toteaa, että vuodet ovat olleet vauhdikkaita: kauppa on muuttanut Kievarintieltä Kauppakeskus Mylläriin, korona-aika toi omat sävynsä liiketoimintaan ja verkkokauppa on yleistynyt.
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