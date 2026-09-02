2.9.2026
Rääkkylän katkeamaton ketju: Kantele, pesäpallo ja nuorisotalo rytmittävät Lotan arkea
Rääkkylä tunnetaan vahvasta kansanmusiikkiperinteestään. Musiikkia harrastetaan ja opiskellaan paikkakunnalla edelleen aktiivisesti, ja kesäinen Kihaus Folk -festivaali kokoaa yhteen karjalaisen kansanmusiikin ystäviä. Kanteleensoitto kuuluu luontevasti tähän perinteeseen, ja soitin onkin löytänyt paikkansa myös 14-vuotiaan Lotta Honkasen arjessa.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.