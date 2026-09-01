1.9.2026
Konsta Pirhonen lähtee luotsaamaan ViU:n naisia kohti uutta kautta – ”Tähtäin on vähintään välierissä”
Viinijärven Urheilijoiden naisten Ykköspesis-joukkueen pelinjohtajana toimii ensi kaudella joensuulainen Konsta Pirhonen. Hän on sekä seurassa että joukkueessa tuttu kasvo jo ennestään – päättyneellä kaudella Pirhonen toimi Ykköspesis-joukkueen kakkospelinjohtajana. Lisäksi hän on toiminut muun muassa B-tyttöjen pelinjohtajana kahden edelliskauden ajan.
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