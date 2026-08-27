27.8.2026
Hyvinvointialueen aluehallitukselle esitetään yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä – edessä vähintään 75 miljoonan euron sopeutus
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sote valmistautuu mittaviin talouden sopeutustoimiin. Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen esittää aluehallitukselle koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä tuotannollisista ja taloudellisista syistä.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.