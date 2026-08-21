21.8.2026
Viinijärven uusi kirjasto avasi ovensa – koululaiset pääsevät kirjastoon vaikka sukat jalassa
Viinijärven uusi kirjasto on saanut lämpimän vastaanoton. Uusia kirjastotiloja kiitellään valoisiksi ja kodikkaiksi – samanaikaisesti tyytyväisyyttä on herättänyt se tosiasia, että taajamassa voi taas käyttää kirjaston palveluja, muutaman kuukauden mittaisen tauon jälkeen.
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