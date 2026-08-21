21.8.2026
Juhlalehdestä: Keittiön pöydällä on pala kotiseutua
Paikallislehti kertoo yhdelle kotikunnan kuulumiset. Toiselle se on tervehdys kotiseudulta, jostain kauempaa. Vantaalla asuvalle Vilma Haapakoskelle Kotiseutu-uutiset on pieni pala kotiseutua, joka on kulkenut hänen mukanaan aina – lapsuudenkodissa Liperissä, opiskeluaikana Porvoossa ja Jyväskylässä sekä nyt pääkaupunkiseudulla.
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