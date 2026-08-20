20.8.2026
Syysloma-ajan hoitoon haetaan nyt – vammaisille lapsille järjestetään ryhmämuotoista hoitoa Honkalammella
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote järjestää vammaisille lapsille ryhmämuotoista loma-ajan hoitoa peruskoulujen loma-aikoina. Syksyn loma-ajan hoito järjestetään viikolla 42 eli 12.–18. lokakuuta Honkalampi-keskuksella Liperin Ylämyllyllä.
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