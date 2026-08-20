20.8.2026
Puintikausi tuo suuret maatalouskoneet maanteille – ohitustilanteissa tarvitaan malttia
Elokuussa puintikausi on täydessä vauhdissa, ja maanteillä liikkuu tavallista enemmän suuria ja hitaita maatalouskoneita. Puimurit ja traktorit voivat aiheuttaa liikenteessä tilanteita, joissa autoilijalta tarvitaan erityistä tarkkaavaisuutta, muistuttaa Fintrafficin tieliikennekeskus.
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