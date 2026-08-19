19.8.2026
Paikallispuolustusharjoitus tuo joukkoja Liperiin ja Rääkkylään – Jyrin liikuntahalli on viitenä päivänä harjoitukselle varattu
Northern Stronghold 26 -paikallispuolustusharjoitus järjestetään maanantaina 31. elokuuta ja perjantaina 4. syyskuuta välisenä aikana Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Ilomantsin, Tohmajärven, Kiteen ja Rääkkylän alueella.
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