18.8.2026
Kukkakuhhaus houkutteli viikonvaihteessa Haapasalmelle ennätyksellisen paljon kävijöitä
Kukkaloisto ja maalaisromanttinen tunnelma houkuttelivat viikonvaihteessa sankoin joukoin väkeä Rääkkylän Haapasalmelle. Karjalanruusun puutarhatilalla järjestetty kolmipäiväinen Kukkakuhhaus keräsi ennätyksellisen määrän kävijöitä – tilan ja tapahtuman isäntä Markku Halonen arvioi kävijämääräksi noin 6 000.
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