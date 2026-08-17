17.8.2026
Rääkkylän katkeamaton ketju: Usko antaa voimaa, lukeminen tuo elämään iloa – diakoni Satu Kinnusen työssä korostuvat rinnalla kulkeminen ja ihmisten auttaminen
Kymmenen kilometriä on sopivan mittainen matka. Se taittuu autolla sukkelasti, ja vie Rääkkylän kirkonkylältä maaseudun rauhaan. Se on matka, jonka diakoni Satu Kinnunen on taittanut jo vuosien ajan kotoaan Salokylältä työpaikalleen Rääkkylän lähiseurakunnan toimistolle.
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