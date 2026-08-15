15.8.2026
Kutsunnat alkavat – Liperissä tilaisuus järjestetään lokakuussa, rääkkyläläiset kutsutaan Kiteelle
Vuoden 2026 kutsunnat alkavat Pohjois-Karjalassa ensi viikolla. Rääkkyläläiset kutsunnanalaiset osallistuvat kutsuntoihin Kiteellä 18. elokuuta, kun taas Liperissä kutsuntatilaisuus järjestetään 6. lokakuuta Liperin koululla.
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