14.8.2026
Liperissä ja Rääkkylässä ei ole sinilevähavaintoja tehty tälläkään viikolla
Valtakunnallisessa sinileväseurannassa tehtiin tällä viikolla edellisviikkoa vähemmän sinilevähavaintoja. Sinilevätilanne on sekä sisävesillä että rannikkoalueilla ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi. Myös avomerialueiden sinilevätilanne vaikuttaa rauhalliselta.
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