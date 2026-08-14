14.8.2026
Kukkaloisto kutsui Haapasalmelle väkeä läheltä ja kaukaa – “Kukkakimppu pitää kyllä käydä poimimassa”
Kauniisti kukkivat kukat ja maalaisromanttinen tunnelma houkuttelivat sankoin joukoin väkeä Rääkkylän Haapasalmelle tänään perjantaina. Karjalanruusun puutarhatilalla järjestettävä Kukkakuhhaus alkoi leppoisan, kyläjuhlamaisen tunnelman vallitessa – ja jatkuu sunnuntaihin asti.
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