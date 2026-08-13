13.8.2026
Rääkkylän katkeamaton ketju: Kirjastotyö vei Maija Laasosen mennessään – “Ehkä se oli jonkinlaista elämän johdatusta”
Kirjastossa on aina joku, joka tietää, mistä mikäkin kirja löytyy. Rääkkylän kirjastossa se joku on kirjastonhoitaja Maija Laasonen. Kirjojen lisäksi hän tuntee myös lukijoiden toiveet, tutut kasvot ja kirjaston monet roolit – paikan, jonne tullaan lainaamaan kirjoja, viettämään aikaa, osallistumaan tapahtumiin ja näyttelyihin sekä kohtaamaan muita ihmisiä.
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