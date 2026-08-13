13.8.2026
Punkkipankkiin kaivataan puutiaisia myös loppukesällä – havaintoja toivotaan nyt erityisesti harvinaisemmista lajeista
Turun yliopiston Punkkipankki-keräykseen on toimitettu tänä vuonna jo 20 000 puutiaista eri puolilta Suomea. Keräys jatkuu vuoden loppuun asti, ja loppukesän näytteitä tarvitaan kattavan kokonaiskuvan muodostamiseksi.
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