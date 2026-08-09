9.8.2026
Parkkialueet ovat valmiina ja myyntiteltta on pystytetty – Karjalanruusun tilalla valmistaudutaan Kukkakuhhaukseen
Karjalanruusun tilalla Rääkkylän Haapasalmella valmistaudutaan kesän suurimpaan tapahtumaan. Kukistaan ja maalaisromanttisesta tunnelmastaan tunnettu Kukkakuhhaus järjestetään ensi viikonvaihteessa, 14.–16. elokuuta.
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