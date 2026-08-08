8.8.2026
Vaijeriliuku, äänilaatikko ja paljon puisia telineitä – Niistä on Ylämyllyn koulun uudistettu piha-alue tehty
Ylämyllyn koulun Paloaukean yksikön piharemontti valmistuu parahiksi keskiviikkona käynnistyvän lukuvuoden alkuun. Tutustuimme uutukaisiin virikkeisiin kiipeilemällä, liukumalla ja tasapainoilemalla tulevan oppilaan Senni Vesasen ja apulaisrehtori Sanna Rissasen kanssa.
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