7.8.2026
Robottitraktori keräsi suurimman huomion pellonpiennarpäivässä Liperissä
Noin 300 kävijää osallistui tiistaina Liperin Havukkaniemessä Nenore Oy:n tilalla järjestettyyn pellonpiennarpäivään. Tapahtuma houkutteli paikalle viljelijöitä ja muita maataloudesta kiinnostuneita niin Liperistä kuin kauempaakin – kävijöitä saapui muun muassa Savosta.
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