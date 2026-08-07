7.8.2026
Millainen on Viinijärven uusi koulu? – Avoimien ovien päivä sai osakseen huiman suosion
Millainen on Viinijärven uusi alakoulu? Tähän kysymykseen on moni liperiläinen halunnut saada vastauksen, mistä kertoo koululla järjestetyn avoimien ovien iltapäivän saama suosio. Eilen torstaina järjestettyyn tapahtumaan osallistui useita satoja ihmisiä, jotka kiertelivät koululla tutustumassa tiloihin – muun muassa luokkahuoneisiin, ruokalaan, kuntosaliin ja kirjaston tiloihin.
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