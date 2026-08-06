6.8.2026
Liperin seurakunta ottaa vastaan marja- ja sienilahjoituksia – ”Ihmiset ovat onnellisia saadessaan kotimehua”
Jos metsien ja puutarhojen satoa on kertynyt enemmän kuin omiksi tarpeiksi, voi marjoja ja puutarhan herkkuja lahjoittaa Liperin seurakunnalle. Niistä valmistettuja ruokia ja säilykkeitä tarjoillaan esimerkiksi diakoniaruokailuissa.
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