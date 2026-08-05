5.8.2026
Toiveissa pop-keikkoja ja teatteria
Liperin kunnassa laadittavan kulttuuriohjelman tueksi järjestettiin alkukesällä keskustelu sähköisellä Voxit-alustalle. Sen tulokset kertovat, mitä mieltä ihmiset nykyisistä teattereista, musiikkitarjonnasta, museoista ja näyttelyistä ovat, mutta kysely tuo ilmi myös palveluihin osallistumisen esteitä.
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