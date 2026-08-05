5.8.2026
Liperin maaseutupalvelujen toimintatonni-hakua on käytetty tänä vuonna hyvin – Tukea myönnetty jo yli määrärahojen
Liperin maaseutupalvelujen toimintatonnista on muodostunut yhdistyksille tuttu tapa mahdollistaa keskisuuria hankintoja tai tapahtumia. Näin voisi todeta, sillä tähän mennessämaaseutujohtaja Pertti Iivanainen on myöntänyt avustuksia tänä vuonna jo 12 530 euroa; määrärahoja hänellä olisi ollut vain 10 000 euroa.
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