3.8.2026
Rääkkylän katkeamaton ketju: “Monenlaisia kasvun ihmeitä” – Raija Koveron puutarhassa kukoistaa parisataa daaliaa
On puutarhoja ja on rakkaudella hoidettuja puutarhoja. Rääkkylän Jaamalla asuvan Raija Koveron puutarha lukeutuu viimeksi mainittuihin. Pihapiirissä kukoistaa pari sataa daaliaa, lukuisia erikoisperennoja ja juuri nyt siellä kypsyvät myös viinirypäleet. Kasvimaalla satoa kasvattavat puolestaan siemenistä asti itse kasvatetut kesäkurpitsat sekä monet vihannekset ja juurekset.
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