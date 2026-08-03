Riäkkyteatterin kesäteatteriesityksen kävi katsomassa reilu 500 ihmistä. Yhdeksästä näytöksestä seitsemän esitettiin Paksuniemessä, kaksi jouduttiin sateen vuoksi siirtämään Rääkkylän koulun auditorioon. Kuva: Hanna-Leena Kunttu