3.8.2026
Haastava kesä, onnistunut teatterikausi – sateet ja kylmyys koettelivat esityksiä Liperin ja Rääkkylän kesäteattereissa
Kesäteatterikausi on päättynyt Liperissä ja Rääkkylässä. Paksuniemen kesäteatterissa Rääkkylässä ja Roukalahden kesäteatterissa Liperissä viimeiset näytökset olivat heinäkuun lopulla, liperiläisessä Ristin kesäteatterissa puolestaan elokuun toisena päivänä.
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