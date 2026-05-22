22.5.2026
Riverialle 11 SM-mitalia Taitaja2026-kilpailuista – Liperiin hopeaa automaatioasennuksessa
Ammattioppilaitos Riverian opiskelijat menestyivät vahvasti Tuusulassa järjestetyissä Taitaja2026-ammattitaidon SM-kilpailuissa. Pohjois-Karjalaan tuotiin kilpailuista yhteensä 11 mitalia: kolme kultaa, kuusi hopeaa ja kaksi pronssia.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.