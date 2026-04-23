Tilastot kertovat: Liperin asukasluku kasvoi viime vuonna, Rääkkylä on Suomen iäkkäin kunta
Tilastokeskus kertoo, että Liperin väkiluku oli vuoden 2025 lopussa 11 980 eli 67 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Suomen 308 kunnasta 77:ssä väestö lisääntyi.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Alle 5-vuotiaiden lasten määrä on pysynyt kahtena peräkkäisenä vuonna täsmälleen samalla tasolla Liperissä. Kunnassa asui 0–4-vuotiaita lapsia hieman alle 500 vuoden viimeisenä päivänä. Suurin kasvu nuoremmassa päässä onkin viimeisiä vuosia kotonaan asuvissa teini-ikäisissä, sillä 15–19-vuotiaita oli viime vuoden lopussa 45 enemmän kuin vuotta aiemmin. Peruskouluikäisissä taas oli tapahtunut kymmenien vähentymä.
Työikäisissä kasvua on tasaisesti 30–59-vuotiaiden keskuudessa – lähes ikäluokka toisensa perään kasvoi muutamilla henkilöillä vuodesta 2024.
Eläkeikäisten ikäluokkia Liperissä asui vuoden vaihtuessa noin satakunta enemmän kuin vuoden 2024 lopussa.
Huomattavaa on, että asukasluvun kasvu tuli kokonaan naisten lukumäärän lisääntymisestä, sillä liperiläisten miesten määrä pysyi entisellään edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2025 lopussa Liperissä oli kirjoilla 6099 miestä ja 5881 naista.
Rääkkylä on Suomen iäkkäin pitäjä
Rääkkyläläisiä oli vuoden 2025 lopussa 1830, joka on 51 vähemmän kuin vuoden 2024 viimeisenä päivänä.
Lasten määrä väheni seitsemällä: Rääkkylässä kirjoilla oli vuoden lopussa 145 alaikäistä, joista 7-15-vuotiaita eli peruskouluikäisiä oli 99. Kuntaliiton selvityksen mukaan Rääkkylässä, Ahvenanmaan saaristokunta Kökarissa ja Puumalassa oli Suomen vähiten lapsia, alle seitsemän prosenttia.
Huoltosuhteen heikentyminen on Rääkkylässä ollut ajankohtaista montaa muuta kuntaa aiemmin. 65 vuotta täyttäneiden määrä on Rääkkylässä korkea muttei enää kasva. Heitä oli nyt pitäjässä neljä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Silti Rääkkylä on Kuntaliiton mukaan maan ykkönen tässä tilastossa. Rääkkyläläisten keski-ikä on myös Suomen kunnista korkein, 59,5 vuotta koko maan keskiarvon ollessa 44,1 vuotta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.