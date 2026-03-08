8.3.2026
”Yhteisöllisyyden ja tarpeen auttaa on kyllä aistinut” – Riäkkyteatteri kokosi paikalliset auttamaan tulipalossa kotinsa menettänyttä pariskuntaa
Riäkkyteatteri järjesti tänään sunnuntaina 8. maaliskuuta tukitapahtuman, jonka voimin autettiin helmikuisessa tulipalossa kotinsa ja kaiken materiaalisen omaisuutensa menettänyttä rääkkyläläispariskuntaa.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.