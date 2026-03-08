8.3.2026
Runot muuttuivat lauluiksi – Virpi Erosen uudella levyllä soivat Eeva-Liisa Mannerin tekstit
Viinijärveläinen taiteilija Virpi Eronen julkaisi tänään sunnuntaina 8. maaliskuuta uuden EP-levynsä Musiikkia lasissa – neljä Mannerta. Levyllä on neljä Virpi Erosen esittämää ja säveltämää kappaletta, jotka pohjautuvat kirjailija Eeva-Liisa Mannerin runoihin.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.