Rääkkylän katkeamaton ketju: 15-vuotias Verneri tietää, miten yhdistää koulunkäynti, yrittäjyys ja musiikin harrastaminen
Rääkkylän Oravisalossa asuva 15-vuotias Verneri Laasonen on nuori, joka on tarttunut yrittäjyyteen jo 13-vuotiaana. Idea lähti liikkeelle sosiaalisesta mediasta ja 4H-toiminnanjohtaja Piia Sormusen esittelemästä yrittäjyyskurssista nuokkarilla.
– Vanhempani kannustivat, kun ilmoitin kiinnostukseni. Minua kiinnosti töiden tekeminen ja tienaaminen. Olin jo kotona ja mummolassa tehnyt pihahommia, Verneri kertoo. Ensimmäinen virallinen asiakastyö oli polttopuiden pinoamista. Jännitystä hän ei kokenut, mutta vanhempia se tuntui jännittävän enemmän.
– Parasta työssä on itse työn tekeminen. On myös mukavaa jutella asiakkaiden kanssa. Kun työ on valmis ja asiakas tyytyväinen, se tuntuu hyvältä, Verneri sanoo.
”Koulu ja läksyt pitää hoitaa ensin”
Yrittäjyys on opettanut hänelle asioita, joita koulussa ei opita. Verneri on oppinut muun muassa yrityksen perustamisen, y-tunnuksen hakemisen, liiketoimintasuunnitelman tekemisen, veroilmoituksen teon ja tulojen sekä menojen kirjaamisen. Lisäksi hän on oppinut erilaisten ihmisten kanssa toimimista ja tuotteiden valmistamista: miten tehdä pakkauksia, etikettejä, mainoksia ja varata myyntipaikkoja.
Nuorena yrittäjänä hän yhdistää koulun ja työn huolellisesti:
– Koulu ja läksyt pitää hoitaa ensin. Teen töitä enimmäkseen lomilla ja viikonloppuisin. Tuotteita valmistan kotona, silloin kun ehdin. Asiakaskäynneille pitää varata enemmän aikaa.
Niin kauan kuin intoa ja töitä riittää
Rääkkylä on Vernerin mielestä hyvä paikka kasvaa ja yrittää.
– Täällä on mukavia ihmisiä ja rauhallista. Nuokkari ja sen ohjaaja ovat ihan parhaita.
Vaikka kunta on pieni, täällä on paljon harrastuksia ja tekemistä. Välimatkat ovat aika pitkiä, olen kulkenut polkupyörällä, hän kertoo.
Paikalliset tukevat nuorta yrittäjää: moni on kysynyt, onko Vernerillä asiakastöitä ja kannustanut häntä eteenpäin. Verneri ei vielä tiedä, jatkaako hän yrittäjänä aikuisena, mutta pitää sitä yhtenä mahdollisuutena:
– Osa-aikaisesti jatkan yrittämistä niin pitkään kuin intoa ja töitä riittää. Vielä on vuosi aikaa miettiä, mihin jatko-opiskelupaikkaan haen peruskoulun jälkeen.
Vinkkinä muille nuorille, jotka miettivät 4H-yrittäjyyttä, Verneri sanoo:
– Suosittelen. 4H-yrittäjyys on mukavaa, koska tässä oppii paljon uutta, esimerkiksi sosiaalisia taitoja ja kekseliäisyyttä. Tällä tavoin voi myös työllistää itsensä.
Harrastuksena musiikki, soittimena sähköbasso
Verneri kuvailee itseään nopeasti innostuvaksi, vastuuntuntoiseksi, sosiaaliseksi, rohkeaksi ja reippaaksi. Yleensä hän ei jännitä.
Vapaa-ajallaan Verneri opiskelee Keski-Karjalan musiikkiopistossa, pääaineenaan sähköbasso, ja soittaa Pipopojat-bändissä. Lisäksi hän harrastaa laskettelua, kuntosalia, mopoja ja pelaa tietokoneella. Kavereiden kanssa oleminen ja nuokkarilla käyminen kuuluvat myös hänen arkeensa.
Verneri Laasonen onkin esimerkki siitä, miten nuori voi yhdistää koulun, harrastukset ja yrittäjyyden, oppien samalla elämän tärkeitä taitoja.
Rääkkylän katkeamaton ketju -juttusarjassa haastateltavaa pyydetään nimeämään Rääkkylästä henkilö, jonka haastattelu julkaistaan sarjassa seuraavaksi. Edellinen haastateltava sarjassa oli maanviljelijä Jari Sallinen.
