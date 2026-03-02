2.3.2026
Hain hampaat ja musta öljyvana – Vesi-teema herää eloon monella tavoin lasten taidenäyttelyssä
Veden alla lipuvan hain suu on ammollaan. Terävät hampaat suorastaan hohtavat – voimansa ja vaikuttavuutensa ne saavat kellertäviksi maalatuista riisinjyvistä. Toisessa työssä vedenalaisessa maailmassa sukeltelee sadunomainen merenneito, jonka pyrstössä hohtavat paljetit ja hiuksissa värikkäät villalangat. Kolmas kuvataideteos kutsuu katsomaan kantaaottavuudellaan: öljynporauslautalta on vesistöön levinnyt synkkä, musta öljylautta, joka uhkaa niin jääkarhua, pingviiniä kuin hyljettäkin.
