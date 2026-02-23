23.2.2026
Liperin valtuusto hyväksyi Ylämyllyn uuden päiväkodin hankesuunnitelman – mutta ei ilman vastalauseita
Liperin kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina 23. helmikuuta kokouksessaan Ylämyllyn uuden päiväkodin hankesuunnitelman. Samalla valtuusto valtuutti Pohjois-Karjalan hankintatoimen kilpailuttamaan hankkeen 20 vuoden vuokramallilla. Päätös tehtiin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
