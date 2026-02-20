20.2.2026
Kotimainen villalanka kiinnostaa – mutta ei rikastuta tuottajaansa
Suomalainen villalanka kiinnostaa. Yhä useampi käsityöharrastaja haluaa tietää, mistä lanka tulee ja kuka sen on valmistanut. Materiaalin lisäksi merkitystä on sen tarinalla ja tuotannon läpinäkyvyydellä. Suomalaisesta lampaanvillasta valmistetut langat nähdään vaihtoehtona teollisesti tuotetuille, globaalien markkinoiden hallitsemille tuotteille. Ne edustavat monille harkitumpaa kuluttamista – myös ekologisuus, paikallisuus ja halu tukea kotimaista tuotantoa vaikuttavat ostopäätöksiin.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.