16.2.2026
Välivuosi vie kohti unelmia – Sariina Pesonen työkokeiluun Kotiseutu-uutisiin
Juuri ylioppilaaksi valmistunut liperiläinen Sariina Pesonen, 19, viettää parhaillaan välivuottaan määrätietoisin suunnitelmin. Tavoitteena on korottaa ylioppilaskirjoitusten arvosanoja ja kartuttaa kokemusta työelämästä työkokeilussa Kotiseutu-uutisissa.
