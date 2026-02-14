14.2.2026
Muistojen koulutiellä -näyttely haastaa katsojansa muistelemaan omia kouluvuosiaan
Rääkkylän kirjastossa on parasta aikaa esillä Muistojen koulutiellä -näyttely. Rääkkyläläisen Irja Ihalaisen kokoama näyttely herättää katsojansa pohtimaan niitä kirjoja, käsitöitä ja lauluja, jotka kuljettavat meitä koulumuistojen maailmaan. Samoin kuin sitä, millaiseen mielentilaan muistot vievät – onnistumiseen, iloon, pettymykseen, pelkoon vai johonkin muuhun?
