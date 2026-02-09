9.2.2026
Rääkkylässä poikkeuksellisen suuret hirvivahingot – kunnan alueelle lähes puolet koko maakunnan korvauksista
Hirvieläinten aiheuttamia vahinkoja taimikoissa sekä varttuneemmissa metsissä korvataan tänä vuonna metsänomistajille noin miljoonalla eurolla. Rääkkylä erottuu voimakkaasti hirvieläinten aiheuttamien metsävahinkokorvausten määrässä. Suomen metsäkeskuksen tuoreiden tietojen mukaan Rääkkylässä maksetaan vuoden 2025 aikana arvioiduista hirvivahingoista korvauksia yhteensä noin 70 800 euroa, joka on miltei puolet koko maakunnan saamista korvauksista.
