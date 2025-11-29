29.11.2025
Levollisin askelin eläkkeelle – Riitta Linkola jättää Liperin kulttuurityön hyvillä mielin
Yli kolme vuosikymmentä Liperin kunnassa kulttuuri- ja vapaa-aikatyötä tehnyt Riitta Linkola astelee eläkkeelle levollisin mielin. Hän kuvaa työuraansa merkitykselliseksi matkaksi, jota sävyttivät sekä kansainväliset projektit että pienet, unohtumattomat kohtaamiset.
