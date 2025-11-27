27.11.2025
Rääkkylässä varaudutaan vakaviin päätöksiin, kun kunnanjohtajan somekohun käsittely siirtyy valtuustoryhmille – ”Ihmiset luottivat”
– Ihmiset luottivat, että tällaista ei enää tapahtuisi, joten kyllä tämä on surullista. Vihamielinen tunnelma ei kuitenkaan ole, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tapio Hämäläinen (vas.) luonnehtii tämän hetkisiä tunnelmia.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.