26.11.2025
Yrittävä Liperi: Maanrakennus Päivinen kasvoi “vahingosta” vahvaksi toimijaksi
Kun liperiläinen yrittäjä osti traktorin vuonna 2002, hän ei vielä tiennyt aloittavansa uran, joka veisi yli kahden vuosikymmenen päähän ja työllistäisi nykyisin seitsemän henkeä. Maanrakennus Päivinen sai alkunsa sattuman kautta, mutta on kasvanut tasaisesti ja noussut alueensa tunnetuksi toimijaksi.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.